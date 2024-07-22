Двое мужчин спаслись от молнии благодаря священным амулетам

The Thaiger: в Таиланде двое мужчин выжили после удара молнии

В Таиланде двое коллег заявили, что спаслись после удара молнии благодаря священным амулетам. Об этом сообщает The Thaiger.

17 июня 50-летний Тавинт и 31-летний Прадит проводили инструктаж для фермеров в провинции Пхаяу. Они объясняли ученикам, как правильно пользоваться удобрениями. Во время занятия началась гроза, и молния ударила каждого из них в правое плечо. Мужчины выжили, однако оба почувствовали сильную боль во всем теле. Местные жители обработали им места ожогов спиртным.

Несмотря на случившееся, Тавинту и Прадиту удалось добраться до дома своего друга в соседнем районе. Там у обоих началась тахикардия, появилась боль в груди, а конечности онемели. После этого они все-таки вызвали скорую.

Врачи не нашли у них заметных повреждений электричеством и отметили только небольшое онемение конечностей. После этого оба пострадавших заявили, что выжили исключительно благодаря буддистским амулетами, которые носили долгие годы.

Ранее сообщалось, что выжившая после удара молнии американка заявила о появлении у нее пророческого дара. Женщина утверждает, что побывала в раю и теперь видит вещие сны.