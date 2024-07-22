Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:27, 22 июля 2024Из жизни

Двое мужчин спаслись от молнии благодаря священным амулетам

The Thaiger: в Таиланде двое мужчин выжили после удара молнии

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Таиланде двое коллег заявили, что спаслись после удара молнии благодаря священным амулетам. Об этом сообщает The Thaiger.

17 июня 50-летний Тавинт и 31-летний Прадит проводили инструктаж для фермеров в провинции Пхаяу. Они объясняли ученикам, как правильно пользоваться удобрениями. Во время занятия началась гроза, и молния ударила каждого из них в правое плечо. Мужчины выжили, однако оба почувствовали сильную боль во всем теле. Местные жители обработали им места ожогов спиртным.

Несмотря на случившееся, Тавинту и Прадиту удалось добраться до дома своего друга в соседнем районе. Там у обоих началась тахикардия, появилась боль в груди, а конечности онемели. После этого они все-таки вызвали скорую.

Материалы по теме:
Дикая семейка Лэнсвуд Они уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
Дикая семейка ЛэнсвудОни уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
26 января 2018
«Он ел летучих мышей, как оливки» Беглец больше 40 лет прятался в джунглях. Он не знал о существовании женщин и был счастлив
«Он ел летучих мышей, как оливки»Беглец больше 40 лет прятался в джунглях. Он не знал о существовании женщин и был счастлив
25 декабря 2019

Врачи не нашли у них заметных повреждений электричеством и отметили только небольшое онемение конечностей. После этого оба пострадавших заявили, что выжили исключительно благодаря буддистским амулетами, которые носили долгие годы.

Ранее сообщалось, что выжившая после удара молнии американка заявила о появлении у нее пророческого дара. Женщина утверждает, что побывала в раю и теперь видит вещие сны.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Есть повреждения, возник пожар

      В Ирландии рассказали о послании представителей Трампа Зеленскому

      В России создали миниатюрный подавитель дронов «Карман»

      39-летнюю Кэти Перри в бикини сняли папарацци

      Появились новые подробности работы Шойгу в Совбезе

      Двое мужчин спаслись от молнии благодаря священным амулетам

      Россиянин Рублев опустился на девятую строчку в рейтинге ATP

      Премьера Британии призвали разрешить Украине бить по России переданным оружием

      На Украине освободили 3800 заключенных для закрытия пробелов в ВСУ

      Студентка сгорела во время квеста в Дагестане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше