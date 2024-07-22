Футболист «Спартака» назвал причину поражения от «Оренбурга»

Денисов заявил, что «Спартак» проиграл «Оренбургу» из-за пропущенных контратак

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов назвал причину поражения клуба от «Оренбурга» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, ключевым моментом стали пропущенные красно-белыми контратаки соперника. «Пропустили два гола. У соперника были еще моменты забить. Мы тоже создали несколько неплохих моментов», — добавил футболист.

Денисов также ответил на вопрос, считает ли поражение от «Оренбурга» провалом. «Если "Спартак" не побеждает — это уже плохо», — подчеркнул игрок.

Встреча «Спартака» с «Оренбургом» прошла в воскресенье, 21 июля. Москвичи потерпели выездное поражение со счетом 0:2.