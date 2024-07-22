Глава Северной Осетии перечислил самые красивые места Владикавказа

Глава Осетии Меняйло советует посетить памятник Остапу Бендеру во Владикавказе

Глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло перечислил россиянам самые красивые места Владикавказа. Об этом он рассказал «Ленте.ру» в рамках встречи, организованной информационным проектом «Это Кавказ» и Министерством экономического развития (Минэк) РФ.

В первую очередь глава республики посоветовал посетить бывший кинотеатр «Комсомолец», который является объектом культурного наследия и старейшим кинотеатром в России. Помимо этого, Меняйло обратил внимание на академический Русский театр имени Евгения Вахтангова. «В этом театре был Булгаков», — заявил он.

Вдобавок глава Осетии рассказал о памятнике героям романа «12 стульев» Ильфа и Петрова, расположенном на самой южной трамвайной остановке России, у владикавказской водной станции. Так, россияне могут посмотреть скульптуру Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова. Известно, что данную композицию, лепка которой заняла полтора месяца, создал местный мастер Таймураз Зангиев.

«У нас был Пушкин, Лермонтов, Высоцкий. Сама жизнь продиктовала, что мы становимся культурной столицей. Мы стараемся ненавязчиво заинтересовать как жителей нашей республики, так и гостей. Здесь можно не только попробовать национальную кухню, но и окунуться в историю. У нас есть древние городища и ущелья», — заключил Меняйло.

Ранее в июле россияне массово устремились в один регион на Кавказе. Глава республики Сергей Меняйло рассказал, что за первые пять месяцев 2024 года Северную Осетию посетили 763 тысячи человек. Ожидается, что к началу осени это число вырастет до миллиона.