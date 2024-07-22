Минобороны заявило о перехвате трех американских ракет ATACMS

МО: средства ПВО сбили три оперативно-тактические американские ракеты ATACMS

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские военнослужащие перехватили три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, ракеты, произведенные в США, уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО). Где конкретно удалось перехватить снаряды, не уточняется.

Силы ПВО, помимо этого, поразили шесть американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 163 беспилотника. В том числе 80 дронов были уничтожены над территорией России.

В ночь на понедельник, 22 июля, ВСУ выпустили по территории России 75 беспилотников. Больше половины из перехваченных дронов средства противовоздушной обороны сбили в Ростовской области. Еще восемь перехватили над Кубанью, 17 — над акваториями Черного и Азовского морей. По одному беспилотнику сбили в Смоленской, Воронежской и Белгородской областях. Впоследствии оборонное ведомство сообщило о перехвате еще пяти беспилотников над Астраханской областью.