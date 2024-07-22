Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:36, 22 июля 2024Россия

Мизулина после слов властей Чечни заявила об угрозах и выложила фото с Кадыровым

Глава ЛБИ Мизулина выложила фото с Кадыровым в ответ на критику из Чечни

Фото: Telegram-канал Екатерины Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина рассказала в Telegram о поступивших в свой адрес угрозах, связанных с ее общественной деятельностью, направленной на противодействие онлайн-казино. В течение полутора часов она опубликовала серию постов, в которых упомянула блогеров Эдварда Била и Асхаба Тамаева. Все это произошло после завуалированной критики Мизулиной со стороны властей Чечни.

Ранее Мизулина осветила в своем Telegram-канале деятельность Тамаева, рассказав о жалобах пользователей на мошенничество с его стороны. После этого за блогера заступился министр по делам национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. Он сказал в ответ, что медийный образ Тамаева решили испортить «непонятные руководители непонятных организаций».

В последующих за этим публикациях глава ЛБИ рассказала, что в августе 2023-го года ее пытались «купить» некие онлайн-казино, от лица которых выступал Эдвард Бил. «Почему пишу про Била? Пишут, что якобы скамеры Бил и Тамаев каким-то неизвестным образом взаимосвязаны», — пояснила она.

Затем Мизулина опубликовала совместную фотографию с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На снимке она стоит по правую руку от политика. «Хорошее фото, кстати», — написала глава ЛБИ.

Ранее московский суд лишил Тамаева водительских прав. Поводом к этому стала разошедшаяся по сети видеозапись, на которой блогер ударил подростка, спародировавшего фразу «Это моя машина», которую часто произносит Тамаев на своих роликах.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты результаты расследования катастрофы пассажирского самолета в Подмосковье. Что известно о причинах крушения?

      Венгрия заблокировала предложение ЕС по встрече на Украине

      Звезда «Слова пацана» напугал фанатов депрессивным постом

      В сети восхитились внешностью 55-летней Светланы Бондарчук в бикини

      Президент Эстонии утвердил новое правительство Михала

      Мизулина после слов властей Чечни заявила об угрозах и выложила фото с Кадыровым

      Появились кадры с места трагедии на квесте в Дагестане

      Путин разрешил медикам передавать полиции информацию о психических расстройствах россиян

      В российской реке заметили полутораметрового крокодила

      На похоронах Фарион призвали русских убираться из Львова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше