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08:41, 22 июля 2024Экономика

Нефть подорожала после выхода Байдена из президентской гонки

Нефть подорожала на 0,4-0,5 % после заявления Байдена о прекращении кампании
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Мировые цены на нефть выросли после заявления президента США Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки и прекращения кампании. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 08:30 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на нефть эталонного сорта Brent подорожали на 0,49 процента, до 83,04 доллара за баррель. В верхней точке цена доходила до 83,22 доллара за баррель.

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Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 0,48 процента, до 79,02 доллара за баррель. На максимуме с начала дня цена достигала 79,13 доллара.

21 июля Джо Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание на пост президента. В качестве претендента на пост главы государства от Демократической партии он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден заявил, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.

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