Олимпийский чемпион отказался видеть россиян в участниках Игр-2024

Васильев заявил, что на Олимпиаде-2024 россияне будут выступать только за себя

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о решивших участвовать в Играх 2024 года в Париже российских спортсменах. Его слова приводит РИА Новости.

«Я наших ребят на Олимпийских играх не вижу. Есть соотечественники, которые будут выступать не за страну, а только за себя», — заявил Васильев. По его мнению, своим присутствием в Париже они подвергают опасности себя и окружающих.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) внес в окончательный список россиян — участников летних Игр-2024 в Париже 15 спортсменов. До Игр допущены семь теннисистов, прыгунья на батуте, пловец, три велогонщика и три гребца на байдарках и каноэ.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов. Часть атлетов отказались от участия в турнире, несмотря на получение квот и приглашения от МОК.