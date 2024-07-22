Появились новые подробности работы Шойгу в Совбезе

«Ведомости»: у Шойгу в Совбезе будет восемь заместителей и три помощника

У секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу будет восемь заместителей и три помощника. Об этих новых подробностях работы Шойгу в Совбезе со ссылкой на источники сообщают «Ведомости».

По информации, которая появилась у издания, общая штатная численность аппарата секретаря Совбеза не изменилась. Ведомости уточняют, что в аппарате по-прежнему остаются вакантными несколько должностей: заместителя секретаря, а также двух помощников Шойгу.

Также, по данным «Ведомостей», число сотрудников заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева является самым большим в структуре — оно превышает количество сотрудников Шойгу и составляет около полутора десятков человек.

Политолог Григорий Добромелов заявил изданию, что незакрытые вакансии в Совбезе говорят о том, что «Совбез в данной конфигурации не видится президентом как боевая единица» и предположил, что основными функциями Совета безопасности будут аналитическая и экспертная.

Об отставке Шойгу с поста главы военного ведомства стало известно 12 мая. На место Шойгу был назначен Андрей Белоусов.