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09:27, 22 июля 2024Россия

Появились новые подробности работы Шойгу в Совбезе

«Ведомости»: у Шойгу в Совбезе будет восемь заместителей и три помощника

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

У секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу будет восемь заместителей и три помощника. Об этих новых подробностях работы Шойгу в Совбезе со ссылкой на источники сообщают «Ведомости».

По информации, которая появилась у издания, общая штатная численность аппарата секретаря Совбеза не изменилась. Ведомости уточняют, что в аппарате по-прежнему остаются вакантными несколько должностей: заместителя секретаря, а также двух помощников Шойгу.

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Также, по данным «Ведомостей», число сотрудников заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева является самым большим в структуре — оно превышает количество сотрудников Шойгу и составляет около полутора десятков человек.

Политолог Григорий Добромелов заявил изданию, что незакрытые вакансии в Совбезе говорят о том, что «Совбез в данной конфигурации не видится президентом как боевая единица» и предположил, что основными функциями Совета безопасности будут аналитическая и экспертная.

Об отставке Шойгу с поста главы военного ведомства стало известно 12 мая. На место Шойгу был назначен Андрей Белоусов.

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      Марк Леонов
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