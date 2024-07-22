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11:13, 22 июля 2024Россия

Пожелание Медведевым здоровья «старику» Байдену объяснили

Помощник Медведева: политик не может желать смерти Байдену
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Реакция заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева на выход главы США Джо Байдена из президентской гонки обусловлены соображениями морального характера. Это следует из заявления помощника Медведева Олега Осипова в интервью ТАСС.

Ранее зампред Совбеза пожелал Байдену здоровья.

«Он [Медведев] русский. А русские никогда не могут желать смерти старикам», — пояснил Осипов.

21 июля Байден объявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы США. В Кремле в связи с этим напомнили, что президент России Владимир Путин назвал Байдена предпочтительным для Москвы кандидатом в президенты США из-за его предсказуемости.

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      Алан Босиков
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