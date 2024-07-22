Пожелание Медведевым здоровья «старику» Байдену объяснили

Реакция заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева на выход главы США Джо Байдена из президентской гонки обусловлены соображениями морального характера. Это следует из заявления помощника Медведева Олега Осипова в интервью ТАСС.
Ранее зампред Совбеза пожелал Байдену здоровья.
«Он [Медведев] русский. А русские никогда не могут желать смерти старикам», — пояснил Осипов.
21 июля Байден объявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы США. В Кремле в связи с этим напомнили, что президент России Владимир Путин назвал Байдена предпочтительным для Москвы кандидатом в президенты США из-за его предсказуемости.