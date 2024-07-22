В Кремле оценили решение Байдена выйти из президентской гонки

Песков заявил, что для России достижение целей СВО важнее выборов в США

Результаты выборов в США не являются приоритетом для России. Об этом Shot рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что Москва считает более важным достижение целей спецоперации (СВО) на Украине. К тому же, добавил чиновник, до выборов американского лидера еще четыре месяца. «Это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше», — отметил он.

Тем не менее, Песков напомнил, что Владимир Путин в ходе интервью с Такером Карлсоном в феврале этого года называл Байдена предсказуемым, а потому более предпочтительным для России кандидатом в президенты США.

21 июля Джо Байден сообщил, что выходит из президентской гонки и не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Он пообещал сосредоточиться на исполнении своих обязанностей как президента до конца срока.