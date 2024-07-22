Роналду показал фото с невестой в купальнике

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду показал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) новую фотографию с невестой, моделью Джорджиной Родригес.

На снимке футболист и модель отдыхают на пляже, на побережье Красного моря. Родригес позирует в желтом-черном бикини и желтой кепке, а Роналду — в черных шортах.

19 июля эксперт по фитнесу Ирина Ротач раскрыла секрет идеальных ягодиц Родригес. Ротач рассказала, что для этого Родригес выполняет выпрыгивания со штангой.

Роналду и Родригес объявили о помолвке в 2018 году. Футболист воспитывает общих с Джорджиной дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также троих детей от суррогатных матерей — Криштиану-младшего, Еву и Матео.