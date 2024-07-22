Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Диана Шнайдер
2:0
Завершен
Александра Саснович
Будапешт
Мирра Андреева
2:0
Завершен
Нома Ноа-Акугуэ
Яссы
Оренбург
2:0
Завершен
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Химки
1:1
Завершен
Динамо Мх
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Ахмат
1:1
Завершен
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
07:50, 22 июля 2024Спорт

Роналду показал фото с невестой в купальнике

Фото: @cristiano

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду показал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) новую фотографию с невестой, моделью Джорджиной Родригес.

На снимке футболист и модель отдыхают на пляже, на побережье Красного моря. Родригес позирует в желтом-черном бикини и желтой кепке, а Роналду — в черных шортах.

19 июля эксперт по фитнесу Ирина Ротач раскрыла секрет идеальных ягодиц Родригес. Ротач рассказала, что для этого Родригес выполняет выпрыгивания со штангой.

Роналду и Родригес объявили о помолвке в 2018 году. Футболист воспитывает общих с Джорджиной дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также троих детей от суррогатных матерей — Криштиану-младшего, Еву и Матео.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Украина выпустила по территории России почти 80 беспилотников

      Роналду показал фото с невестой в купальнике

      Власти подтвердили повреждение нефтезавода в Туапсе из-за атаки ВСУ

      В Турции призвали лишить гражданства Константинопольского патриарха

      Раскрыт «портрет» мигранта в России

      Россиянину дали срок за забитых 24 года назад кувалдой школьниц

      В российском регионе объявили воздушную тревогу

      Учительницу посадили на четыре года за секс с 13-летним учеником в классе

      Голландец проехался по России на «советском вездеходе» и описал впечатления

      Момент попытки атаки на нефтезавод в курортном российском городе попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше