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22:00, 22 июля 2024Экономика

Россия и Китай договорились об обновлении списка значимых проектов

Мантуров: Россия и КНР договорились об обновлении списка значимых проектов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Власти России и Китая договорились об обновлении списка значимых проектов. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе заседания Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

По словам вице-премьера, общее количество инициатив — более 60, объем инвестиций составит более 138 миллиардов долларов.

Мантуров подчеркнул, что по итогам прошлого года взаимный товарооборот увеличился почти на 25 процентов и составил 228 миллиардов долларов. Свыше 90 процентов взаиморасчетов реализовано в национальных валютах, отметил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что США могут в ближайшие недели ввести санкции против Китая за торговлю с Россией. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия обеспечила успешную работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК), несмотря на санкции. Он также отметил, что российская сторона, стремясь избежать ограничений, «нашла обходные пути, в частности, в своих отношениях с Северной Кореей, Ираном и, к сожалению, с Китаем».

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      Юлия Мискевич
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