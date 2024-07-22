Россиян предупредили об опасных последствиях укусов пауков

Терапевт Анастасия Агаева: укус паука каракурта вызывает одышку и рвоту

В некоторых регионах России, в основном южных, обитает паук каракурт, при укусе выпускающий сильный яд, предупредила терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева. Опасные для здоровья последствия таких укусов она назвала «Ленте.ру».

Агаева пояснила, что опасны для человека самки каракуртов, прокусывающие кожу и даже ногти. Пауки впрыскивают под кожу яд, вызывающий одышку, учащенное сердцебиение, головную боль, рвоту, повышенную потливость. После укуса также может развиться сбивчивость мыслей и речи, появиться интенсивные эмоции и движения, добавила врач.

«Это состояние переходит в бред, если вовремя не обратиться за помощью к врачу. Кроме того, резко напрягаются мышцы пресса. Спустя 20-40 минут возникает озноб, боль в груди, руках и ногах, все тело начинает гореть. Затем наступает сильная слабость. При своевременном лечении выздоровление наступает через две-три недели», — рассказала терапевт.

Собеседница «Ленты.ру» призвала при укусе каракурта как можно быстрее обратиться за помощью в ближайшую поликлинику, больницу, фельдшерский пункт или вызвать скорую помощь, поскольку его яд может привести к летальному исходу.

Ранее Анастасия Агаева научила правильно хранить еду в холодильнике. В частности, она рекомендовала хранить готовые продукты отдельно от сырых.