Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:26, 22 июля 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасных последствиях укусов пауков

Терапевт Анастасия Агаева: укус паука каракурта вызывает одышку и рвоту

Фото: Vagonik / Shutterstock / Fotodom

В некоторых регионах России, в основном южных, обитает паук каракурт, при укусе выпускающий сильный яд, предупредила терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева. Опасные для здоровья последствия таких укусов она назвала «Ленте.ру».

Агаева пояснила, что опасны для человека самки каракуртов, прокусывающие кожу и даже ногти. Пауки впрыскивают под кожу яд, вызывающий одышку, учащенное сердцебиение, головную боль, рвоту, повышенную потливость. После укуса также может развиться сбивчивость мыслей и речи, появиться интенсивные эмоции и движения, добавила врач.

«Это состояние переходит в бред, если вовремя не обратиться за помощью к врачу. Кроме того, резко напрягаются мышцы пресса. Спустя 20-40 минут возникает озноб, боль в груди, руках и ногах, все тело начинает гореть. Затем наступает сильная слабость. При своевременном лечении выздоровление наступает через две-три недели», — рассказала терапевт.

Собеседница «Ленты.ру» призвала при укусе каракурта как можно быстрее обратиться за помощью в ближайшую поликлинику, больницу, фельдшерский пункт или вызвать скорую помощь, поскольку его яд может привести к летальному исходу.

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023

Ранее Анастасия Агаева научила правильно хранить еду в холодильнике. В частности, она рекомендовала хранить готовые продукты отдельно от сырых.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      16-летний сын российского губернатора погиб в ДТП. Его водитель после аварии кричал «мне хана!»

      Украина опровергла блокировку поставок российской нефти

      Украинских старшеклассников заставят изучать военную технику и фортификации

      Байден захотел выступить перед американцами

      В Британии показали концепт истребителя GCAP

      Валиева впервые после дисквалификации вышла на лед

      Водонаева рассказала о драке с Боней на «Доме-2»

      Росгвардейцы задержали четырех находившихся в федеральном розыске россиян

      Отказ Байдена от участия в выборах довел до слез украинок в TikTok

      Российские бойцы показали дрифт на «Санях»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше