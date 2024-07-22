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13:30, 22 июля 2024Россия

Россиянин оказался в реанимации после жарки шашлыков

78.ru: петербуржец оказался в реанимации с ожогами после жарки шашлыков

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Житель Санкт-Петербурга оказался в реанимации с серьезными ожогами после жарки шашлыков. Об этом сообщил 78.ru.

Как выяснил телеканал, все произошло в деревне Добручи Псковской области. Россиянин во время приготовления мяса на свежем воздухе случайно опрокинул на себя жидкость для розжига.

Мужчину доставили в Сланцевскую межрайонную больницу с термическим ожогом 20-30 процентов поверхности тела, он в тяжелом состоянии. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что в Емельяновском районе Красноярского края трехлетний мальчик опрокинул на себя мангал и не выжил. Следователи начали проводить проверку по факту произошедшего.

Еще раньше во Владивостоке семилетний мальчик опрокинул на себя мангал. Медикам не удалось его спасти.

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      Анна Щербакова
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