Россиянин оказался в реанимации после жарки шашлыков

78.ru: петербуржец оказался в реанимации с ожогами после жарки шашлыков

Житель Санкт-Петербурга оказался в реанимации с серьезными ожогами после жарки шашлыков. Об этом сообщил 78.ru.

Как выяснил телеканал, все произошло в деревне Добручи Псковской области. Россиянин во время приготовления мяса на свежем воздухе случайно опрокинул на себя жидкость для розжига.

Мужчину доставили в Сланцевскую межрайонную больницу с термическим ожогом 20-30 процентов поверхности тела, он в тяжелом состоянии. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что в Емельяновском районе Красноярского края трехлетний мальчик опрокинул на себя мангал и не выжил. Следователи начали проводить проверку по факту произошедшего.

Еще раньше во Владивостоке семилетний мальчик опрокинул на себя мангал. Медикам не удалось его спасти.