Российский пловец-чемпион назвал преимущество американского спорта

Чемпион Рылов пожаловался на то, что в России плавание не популярный вид спорта

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов назвал преимущество американского спорта. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен пожаловался на то, что в США плавание — самый популярный вид спорта, на который собираются полные стадионы. «На чемпионате России трибуны, может, и были заполнены, но не было такой мощной поддержки», — подчеркнул Рылов.

В декабре прошлого года Рылов объявил об отказе участвовать в Олимпийских играх 2024 года. Он раскритиковал выдвинутые Международным олимпийским комитетом для россиян условия.

В апреле 2022 года Международная федерация плавания запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В феврале 2023 года организация перенесла чемпионат мира по водным видам спорта-2025 из России.