Следственный комитет попросил продлить арест Блиновской

СК попросил Мосгорсуд на месяц продлить срок ареста Елене Блиновской

Следственный комитет (СК) обратился в Московский городской суд с просьбой продлить арест блогера Елены Блиновской. Об этом сообщила ТАСС адвокат обвиняемой Наталия Сальникова. Она указала, что заседание по продлению меры пресечения состоится 24 июля.

Адвокат заявила, что арест предлагается продлить на один месяц. Отмечается, что в суде подтвердили поступление ходатайства СК.

Ранее стало известно, что «королева марафонов» погасила часть долга перед налоговой. По состоянию на 17 июня блогер должна была Федеральной налоговой службе (ФНС) 1,411 миллиарда рублей. С того момента она заплатила около 70 миллионов, которые выручила за реализацию отцовской квартиры. После этого она выплатила еще 44 миллиона. На текущий момент долг Блиновской составляет более 1,296 миллиарда рублей. Из-за пени долг ежедневно увеличивается на полмиллиона рублей.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по делу о неуплате налогов. Изначально блогершу поместили под домашний арест. После того как Блиновская нарушила условия заключения, суд поместил ее в СИЗО.