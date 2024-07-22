В Госдуме назвали цель атаки ВСУ на нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае

Депутат Заварзин: ВСУ хотят обесточить Россию, но у них не получится

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят обесточить Россию, считает член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Такую цель атаки ВСУ на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Они цель такую ставят — нефтехранилища, заводы. Хотят нас будто бы обесточить. Но у них ничего не получится. Мы прорабатываем этот вопрос, продвигаем санитарную зону. Очень сильно работаем по определениям их дронов. Работа идет активно. Но, к сожалению, еще такие случаи есть», — заявил депутат Заварзин.

В ночь на 22 июля беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. В результате ударов оказалась повреждена инфраструктура предприятия, возник пожар на площади 50 квадратных метров. По данным оперативного штаба Краснодарского края, для ликвидации возгорания на место выезжали 91 специалист и 31 единица техники. По предварительной информации, пострадавших нет.