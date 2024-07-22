Shot опубликовал видео момента атаки дронов ВСУ на НПЗ в Туапсе

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе. В результате ударов оказалась повреждена инфраструктура предприятия, возник пожар на площади 50 квадратных метров.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, для ликвидации возгорания на место выезжали 91 специалист и 31 единица техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Камеры запечатлели момент атаки на НПЗ в Туапсе

В сети появилось видео момента атаки ВСУ на НПЗ в Туапсе. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Shot, видно, как дрон под звуки стрельбы стремительно летит вниз. Затем виден огненный шар и слышен звук взрыва. Судя по записи, нефтезавод пытался атаковать беспилотник самолетного типа.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что в ночь на понедельник, 22 июля, система противовоздушной обороны поразила восемь беспилотников близ Туапсе. Оперативные службы обследуют территорию.

За ночь Украина выпустила по территории России 75 беспилотников

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 22 июля Украина выпустила по территории России 75 беспилотников.

Перехвачены и уничтожены 47 БПЛА над Ростовской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем, а также 17 БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей Минобороны России

В оборонном ведомстве назвали действия ВСУ попыткой совершить террористическую атаку. Другие подробности не приводятся.

До этого ВСУ атаковали Туапсинский НПЗ в мае

Предыдущий раз ВСУ атаковали Туапсинский НПЗ 17 мая. Тогда из-за падения БПЛА предприятие получило повреждения, возник пожар. Уточнялось, что дрон вывел из строя установку по производству сжиженных углеводородных газов, из-за этого нефтеперерабатывающий завод не работал два дня.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

При этом после атаки в январе НПЗ остановил работу на несколько недель. Тогда по заводу ударили три украинских дрона-камикадзе «Бобер». Аппараты сбила система противовоздушной обороны, но обломки одного беспилотника упали на вакуумную колонную установку.