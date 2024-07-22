Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:12, 22 июля 2024Россия

ВСУ атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Есть повреждения, возник пожар

Shot опубликовал видео момента атаки дронов ВСУ на НПЗ в Туапсе

Кадр: Telegram-канал Mash

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе. В результате ударов оказалась повреждена инфраструктура предприятия, возник пожар на площади 50 квадратных метров.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, для ликвидации возгорания на место выезжали 91 специалист и 31 единица техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Камеры запечатлели момент атаки на НПЗ в Туапсе

В сети появилось видео момента атаки ВСУ на НПЗ в Туапсе. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Shot, видно, как дрон под звуки стрельбы стремительно летит вниз. Затем виден огненный шар и слышен звук взрыва. Судя по записи, нефтезавод пытался атаковать беспилотник самолетного типа.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что в ночь на понедельник, 22 июля, система противовоздушной обороны поразила восемь беспилотников близ Туапсе. Оперативные службы обследуют территорию.

За ночь Украина выпустила по территории России 75 беспилотников

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 22 июля Украина выпустила по территории России 75 беспилотников.

Перехвачены и уничтожены 47 БПЛА над Ростовской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем, а также 17 БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей

Минобороны России

В оборонном ведомстве назвали действия ВСУ попыткой совершить террористическую атаку. Другие подробности не приводятся.

До этого ВСУ атаковали Туапсинский НПЗ в мае

Предыдущий раз ВСУ атаковали Туапсинский НПЗ 17 мая. Тогда из-за падения БПЛА предприятие получило повреждения, возник пожар. Уточнялось, что дрон вывел из строя установку по производству сжиженных углеводородных газов, из-за этого нефтеперерабатывающий завод не работал два дня.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

При этом после атаки в январе НПЗ остановил работу на несколько недель. Тогда по заводу ударили три украинских дрона-камикадзе «Бобер». Аппараты сбила система противовоздушной обороны, но обломки одного беспилотника упали на вакуумную колонную установку.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Есть повреждения, возник пожар

      Россиянин Рублев опустился на девятую строчку в рейтинге ATP

      Премьера Британии призвали разрешить Украине бить по России переданным оружием

      На Украине освободили 3800 заключенных для закрытия пробелов в ВСУ

      Студентка сгорела во время квеста в Дагестане

      Россиянам назвали снижающий давление суп

      Зеленский прокомментировал выход Байдена из выборов президента США

      Лидеры стран ЕС отреагировали на снятие Байдена с выборов

      Раненная при атаке ВСУ на Белгородскую область женщина скончалась

      Обнаружена редкая черная дыра в центре Млечного Пути

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше