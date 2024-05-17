Пожар на атакованном ВСУ нефтезаводе в Туапсе сняли на видео

В сети опубликовали кадры пожара на НПЗ в Туапсе после атаки дронов ВСУ

В сети появились кадры пожара на территрии нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Туапсе Краснодарского края. Их публикует Telegram-канал Shot.

На видеозаписи виден очаг возгорания и дым, идущий от него. По информации канала, пожар уже локализовали, никто не пострадал. Предварительно, пожар на нефтезаводе в Туапсе начался после падения одного из беспилотников.

Беспилотники атаковали НПЗ в Туапсе в ночь на пятницу, 17 мая. Там впоследствии начался пожар, его уже локализовали. Информации о пострадавших не приводилось.

Помимо Туапсе, в Краснодарском крае под удар ВСУ попал город Новороссийск. Там, по неофициальным данным, атаковали нефтебазу и морской порт. Как уточнял губернатор Вениамин Кондратьев, системы ПВО перехватили более 10 беспилотников, после их падения произошли «локальные возгорания».

По информации Минобороны России, всего ночью Краснодарский край пытались атаковать 44 беспилотника. Кроме того, еще 51 беспилотник уничтожили и перехватили над Крымом, шесть — над Белгородской областью, один — над Курской областью.