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06:22, 17 мая 2024Россия

Пожар на НПЗ в Туапсе локализовали

Оперштаб Краснодарского края: пожар на НПЗ в Туапсе локализовали

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Пожар в Туапсе, возникший на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА), локализовали. Об этом заявил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что утром 17 мая беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали НПЗ в курортном городе Туапсе Краснодарского края.

Прежде пожар возник на Волгоградском НПЗ после падения БПЛА на его территорию. Губернатор Андрей Бочаров заявил, что в ночь на воскресенье, 12 мая, силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была отражена атака дронов на территорию Волгоградской области. При падении беспилотника никто не пострадал.

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      Маргарита Пименова
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