В команде Минеева оценили целесообразность четвертого боя против Исмаилова

В команде Минеева сочли бессмысленным четвертый бой против Исмаилова

В команде российского бойца смешанного стиля (ММА) Владимира Минеева оценили целесообразность четвертого боя спортсмена против Магомеда Исмаилова. Об этом сообщает ТАСС.

Поединок сочли бессмысленным. «Он сейчас не актуален», — заявил собеседник агентства, имя которого не раскрывается.

В ночь на воскресенье, 21 июля, Минеев и Исмаилов провели бой по правилам бокса. Встреча завершилась победой Минеева единогласным решением судей.

Этот поединок между спортсменами стал третьим. Ранее они провели два боя по правилам ММА. В одной встрече верх взял Минеев, во втором поединке была зафиксирована ничья.