Власти подтвердили повреждение нефтезавода в Туапсе из-за атаки ВСУ

Оперштаб Кубани подтвердил повреждение НПЗ в Туапсе из-за атаки дрона ВСУ

Утром в понедельник, 22 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Туапсе Краснодарского края. Как подтвердил оперштаб региона в Telegram-канале, в результате оказалась повреждена инфраструктура промышленного объекта.

Там уточнили, что повреждения нефтезавод получил из-за падения обломков беспилотника. Никто, предварительно, не пострадал. На объекте начался пожар на площади 50 квадратных метров. В его тушении принимает участие 91 человек и 31 единица техники.

В ночь на 22 июля беспилотники ВСУ дважды пытались ударить по нефтезаводу в Туапсе. Ночью сообщалось о первой серии взрывов в городе. Как уточнял глава Туапсинского района Сергей Бойко, никто не пострадал. Утром сообщалось о новой серии взрывов — предварительно, под удар также попала нефтебаза. В сети появились кадры, на которых виден момент попытки атаки ВСУ.

По информации Минобороны, в ночь на понедельник, 22 июля, над Краснодарским краем перехватили восемь беспилотников, еще 17 — над акваториями Черного и Азовского морей. Всего над Россией за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 75 беспилотников.