Врач предупредил невысыпающихся людей о похожих на последствия алкоголизма проблемах

Онколог Леонид Доронин назвал недосып таким же опасным, как и алкоголизм

Онколог Леонид Доронин назвал хронический недосып таким же опасным для здоровья, как и алкоголизм. Об опасных проблемах, похожих на последствия злоупотребления спиртными напитками, он предупредил в своем Telegram-канале.

Недостаток сна, как и злоупотребление алкоголем, является причиной жировой болезни печени, объяснил Доронин. По его словам, жировой гепатоз развивается из-за увеличения веса, высокого давления и сахарного диабета. Эти же заболевания встречаются людей, которые недостаточно спят, так как они чаще переедают из-за стресса и усиления чувства голода.

Жировой гепатоз печени, отметил онколог, встречается примерно у каждого десятого человека. Причем многие люди могут не знать о нем, так как на начальных стадиях заболевание себя не проявляет, подчеркнул врач.

Ранее Доронин рассказал, что деменция может поразить не только людей в пожилом возрасте, но и детей до 18 лет. По его словам, больной ребенок оказывается дезориентированным, неспособным контролировать эмоции, физическую и умственную деятельность.

