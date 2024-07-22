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10:35, 22 июля 2024Забота о себе

Врач предупредила о вреде контактных линз

Офтальмолог Санторо: линзы могут навредить глазам при неправильном использовании

Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

Контактные линзы смогут навредить глазам при их неправильном использовании, предупредила офтальмолог, офтальмохирург, главный врач клиники микрохирургии глаза «АйМед» Элина Санторо. О том, как носить линзы без вреда для зрения, доктор рассказала «Ленте.ру».

В первую очередь Санторо предупредила, что при неправильном ношении линз может пострадать роговица глаза. По ее словам, многие люди продолжают носить контактные линзы даже после истечения срока использования. Дело в том, что по мере износа нарушается проницаемость линз и питание роговицы ухудшается. Кроме того, поверхность линзы становится неровной, и эти микроскопические шероховатости повреждают роговицу.

Также проблемы возникают, когда однодневные линзы носят дольше обозначенного срока, оставляя их на следующий день. Из-за такой эксплуатации также страдает роговица глаз

Элина Сантороофтальмолог, офтальмохирург

Негигиеничное использование линз может стать причиной размножения бактерий и грибков на роговице, добавила доктор. Санторо посоветовала использовать только рекомендованные растворы и контейнеры, которые регулярно нужно обрабатывать. Также важно не допускать попадания грязи, косметики или других веществ на поверхность линз. Менять линзы необходимо строго по графику. Кроме того, важно своевременно обращаться к врачу для контроля здоровья глаз, подвела итог офтальмолог.

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      Вера Владзиевская
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