Выброшенный шестилапый щенок-мутант нашел новый дом

Шестилапый щенок из Великобритании нашел новых хозяев

В Великобритании выброшенный возле супермаркета шестилапый щенок спаниеля нашел новый дом. Об этом сообщает Sky News.

В октябре 2023 года приют для животных Greenacres Rescue at the Ebbs Acres Farm в графстве Пемброкшир опубликовал в своем аккаунте в соцсетях пост о шефстве над шестилапым щенком. Местные жители нашли его на парковке рядом с магазином 27 сентября и передали в ветеринарную клинику. Поскольку лишние лапы напоминали хвост русалки, щенка-мутанта назвали Ариэль в честь героини мультфильма «Русалочка».

Лишние лапы ампутировали 18 января 2024 года благодаря собранным неравнодушными британцами средствам. Специалисты опасались, что из-за неправильного строения таза Ариэль может потерять и одну из рабочих задних лап, но хирургу Аарону Латчману удалось сохранить ее. Недавно Ариэль нашла новых хозяев.

Ее забрал к себе 40-летний Олли Берд, который руководит школой серфинга в Западном Уэльсе. Берд рассказал, что он и его семья были «вероятно, единственными людьми в Уэльсе», которые не слышали об истории Ариэль до встречи с ней. Берд обратились в приют вскоре после того, как не стало их 16-летнего пса, потому что без собаки в доме им стало очень одиноко. По словам Берда, Ариэль отлично освоилась и не испытывает никаких проблем. «Она плавает в море, катается на падлборде, занимается серфингом и просто замечательно ладит с детьми и семьями. Она очень нежная душа», — рассказал Берд.

Ранее сообщалось, что в Таиланде родился нежизнеспособный теленок-мутант с человеческой головой. У теленка нет шерсти, а его голова имеет необычную форму и отдаленно напоминает голову человека.