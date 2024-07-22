Захарова прокомментировала отказ в аккредитации российских журналистов на Олимпийские игры

Захарова: для Макрона соблюдение прав журналистов является пустым звуком

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Парижа в аккредитации российских журналистов на Олимпийские игры. Ее слова приводит ТАСС.

Она заявила, что соблюдение прав журналистов и обеспечение свободы слова является для президента Франции Эмманюэля Макрона пустым звуком.

Ранее стало известно, что Франция отказала в аккредитации некоторым российским журналистам на освещение Олимпийских игр. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что представителей российских СМИ не пустили работать на мероприятие из-за подозрений в шпионаже.

Олимпиада-2024 состоится в Париже с 26 июля по 11 августа. Спортсмены из России и Белоруссии будут выступать под нейтральным флагом. Некоторые атлеты отказались от участия в соревнованиях, несмотря на приглашения организаторов. Также отмечалось, что россияне не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпиады.