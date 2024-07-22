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МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
22:01, 22 июля 2024Спорт

Завершился первый тур РПЛ

«Рубин» победил «Пари Нижний Новгород» со счетом 4:2 в первом туре РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Казанский «Рубин» одержал победу над «Пари Нижним Новгородом» в завершившем первый тур Российской премьер-лиги (РПЛ) матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 22 июля, на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Первый мяч на третьей минуте забил нападающий хозяев Зе Турбо. Через минуту счет сравнял форвард Мирлинд Даку. На 33-й минуте вывел «Рубин» вперед полузащитник Александр Зотов. На 42-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Валентин Вада.

Во втором тайме «Пари НН» сократил отставание. На 71-й минуте полузащитник Валерий Царукян забил мяч. На первой добавленной ко второму тайму минуте преимущество Рубина увеличил хавбек Дмитрий Кабутов.

В этом туре петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над самарскими «Крыльями Советов», а московский «Локомотив» вырвал победу над новичком чемпионата — тольяттинским «Акроном».

В следующем туре «Пари НН» примет московский ЦСКА, а «Рубин» дома сыграет с «Зенитом». Обе встречи пройдут 27 июля.

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      Анастасия Борисова
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