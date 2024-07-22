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12:53, 22 июля 2024Россия

Заживо сгоревшая во время квеста в Дагестане девушка оказалась новобрачной

Shot: сгоревшая на квесте в Дагестане девушка вышла замуж за пять дней до ЧП

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

19-летняя студентка, заживо сгоревшая на квесте в Дагестане, вышла замуж за несколько дней до ЧП. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Она стала одной из двух жертв происшествия.

По данным канала, свадьба девушки состоялась за пять дней до случившегося. Россиянка активно выкладывала фотографии со свадьбы в соцсети. Последние снимки новобрачная загрузила в свой аккаунт прямо перед походом на хоррор-квест. Муж девушки, который был рядом с ней, находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Причиной пожара в помещении, где проводился квест, стала подожженная перчатка, которую бросил один из сотрудников. Она попала на бензопилы с керосином, после чего раздался взрыв. По факту смерти людей возбуждено уголовное дело.

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      Алан Босиков
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