Заживо сгоревшая во время квеста в Дагестане девушка оказалась новобрачной

Shot: сгоревшая на квесте в Дагестане девушка вышла замуж за пять дней до ЧП

19-летняя студентка, заживо сгоревшая на квесте в Дагестане, вышла замуж за несколько дней до ЧП. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Она стала одной из двух жертв происшествия.

По данным канала, свадьба девушки состоялась за пять дней до случившегося. Россиянка активно выкладывала фотографии со свадьбы в соцсети. Последние снимки новобрачная загрузила в свой аккаунт прямо перед походом на хоррор-квест. Муж девушки, который был рядом с ней, находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Причиной пожара в помещении, где проводился квест, стала подожженная перчатка, которую бросил один из сотрудников. Она попала на бензопилы с керосином, после чего раздался взрыв. По факту смерти людей возбуждено уголовное дело.