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11:35, 23 июля 2024Культура

Адвокат Успенской порадовалась проигрышу Киркорову в суде

Адвокат Успенской Сенина порадовалась решению суда по иску Киркорова
Любовь Успенская

Любовь Успенская. Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Адвокат певицы Любови Успенской Елена Сенина порадовалась решению суда по иску народного артиста России Филиппа Киркорова. Ее цитирует KP.RU.

Она отметила, что «справедливость восторжествовала». «Сегодня суд оценил честь и достоинство артиста в 70 тысяч рублей, учтя при этом все наши доказательства и характеризующий материал. Добавлю, что адвокату [Александру] Добровинскому Киркоров заплатил миллион рублей. Считайте сами!» — сказала Сенина.

Ранее Успенская, с которой Замоскворецкий суд Москвы взыскал почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова, предложила заплатить артисту мелочью.

До этого суд вынес решение по иску Киркорова к Успенской.

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      Варвара Кошечкина
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