Адвокат Успенской порадовалась проигрышу Киркорову в суде

Адвокат певицы Любови Успенской Елена Сенина порадовалась решению суда по иску народного артиста России Филиппа Киркорова. Ее цитирует KP.RU.
Она отметила, что «справедливость восторжествовала». «Сегодня суд оценил честь и достоинство артиста в 70 тысяч рублей, учтя при этом все наши доказательства и характеризующий материал. Добавлю, что адвокату [Александру] Добровинскому Киркоров заплатил миллион рублей. Считайте сами!» — сказала Сенина.
Ранее Успенская, с которой Замоскворецкий суд Москвы взыскал почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова, предложила заплатить артисту мелочью.
До этого суд вынес решение по иску Киркорова к Успенской.