Адвокат Успенской порадовалась проигрышу Киркорову в суде

Адвокат Успенской Сенина порадовалась решению суда по иску Киркорова

Адвокат певицы Любови Успенской Елена Сенина порадовалась решению суда по иску народного артиста России Филиппа Киркорова. Ее цитирует KP.RU.

Она отметила, что «справедливость восторжествовала». «Сегодня суд оценил честь и достоинство артиста в 70 тысяч рублей, учтя при этом все наши доказательства и характеризующий материал. Добавлю, что адвокату [Александру] Добровинскому Киркоров заплатил миллион рублей. Считайте сами!» — сказала Сенина.

Ранее Успенская, с которой Замоскворецкий суд Москвы взыскал почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова, предложила заплатить артисту мелочью.

До этого суд вынес решение по иску Киркорова к Успенской.