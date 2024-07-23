Белый дом объявил о возвращении Байдена на рабочее место

Белый дом: Байден вернется на рабочее место 23 июля

Президент США Джо Байден во вторник, 23 июля, вернется на свое рабочее место в Белом доме после изоляции в его доме в штате Делавэр, где он лечился от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обнародованное расписание американского президента.

Из графика следует, что в 12:30 по времени Восточного побережья США (19:30 по московскому времени) Байден покинет дом в Рехобот-Бич и направится на аэродром в городе Довер. Через час он вылетит на военную базу Эндрюс под Вашингтоном, перелет, как ожидается, займет 35 минут.

Еще через час ожидается прибытие Байдена в Белый дом, где для него проведут закрытый брифинг.

Ранее лечащий врач американского президента Кевин О'Коннор сообщил, что симптомы коронавируса у Байдена почти полностью прошли.

Американский лидер два дня не появлялся на публике, что насторожило общественность и породило слухи о том, что он ушел из жизни. Белый дом сообщил, что 22 июля Байден провел несколько встреч с чиновниками, а вскоре он сам подключился по аудиосвязи к выступлению вице-президента страны Камалы Харрис в предвыборном штабе Демократической партии.