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09:19, 23 июля 2024Силовые структуры

Бывший российский полицейский обвинил сотрудников прокуратуры в избиении

Mash: в Башкортостане экс-полицейский обвинил сотрудников прокуратуры в избиении

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Башкортостане бывший полицейский из Белорецка обвинил сотрудников республиканской прокуратуры в избиении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, мужчина приехал в Уфу с дочерью для подачи документов в университет. Заодно он зашел в прокуратуру, чтобы посмотреть материалы дела, где он проходит потерпевшим. Экc-полицейский долго ждал приема, однако потом сотрудник прокуратуры попросил его уйти. Мужчина отказался, и тогда на него напали правоохранители: они били его в пах и лицо. У пострадавшего отобрали телефон, поэтому он не смог снять избиения, но все травмы были зафиксированы в больнице.

Позже бывшего сотрудника МВД обвинили в хулиганстве. Суд оштрафовал его на тысячу рублей. По заявлению прокуроров, мужчина вел себя агрессивно и приставал к ним.

Ранее стало известно, что в Петербурге арестовали мужчину, ударившего топором инспектора ДПС.

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      Екатерина Кашурникова
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