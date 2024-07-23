Бывший российский полицейский обвинил сотрудников прокуратуры в избиении

Mash: в Башкортостане экс-полицейский обвинил сотрудников прокуратуры в избиении

В Башкортостане бывший полицейский из Белорецка обвинил сотрудников республиканской прокуратуры в избиении. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, мужчина приехал в Уфу с дочерью для подачи документов в университет. Заодно он зашел в прокуратуру, чтобы посмотреть материалы дела, где он проходит потерпевшим. Экc-полицейский долго ждал приема, однако потом сотрудник прокуратуры попросил его уйти. Мужчина отказался, и тогда на него напали правоохранители: они били его в пах и лицо. У пострадавшего отобрали телефон, поэтому он не смог снять избиения, но все травмы были зафиксированы в больнице.

Позже бывшего сотрудника МВД обвинили в хулиганстве. Суд оштрафовал его на тысячу рублей. По заявлению прокуроров, мужчина вел себя агрессивно и приставал к ним.

Ранее стало известно, что в Петербурге арестовали мужчину, ударившего топором инспектора ДПС.