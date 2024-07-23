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15:51, 23 июля 2024Экономика

Хуситам отменили банковские ограничения

Правительство Йемена и хуситы договорились об отмене банковских ограничений

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Правительство Йемена и военизированная группировка хуситов «Ансар Алла» договорились о взаимной отмене банковских ограничений. Об этом со ссылкой на офис специального посланника ООН по Йемену Ханса Грундберга пишет ТАСС.

Стороны заключили соглашение и проинформировали о нем представителя генсека ООН в понедельник, 22 июля. Договоренности включают ряд мер в отношении банковского сектора.

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Так, будут отменены все «недавние решения и процедуры в отношении банков с обеих сторон». Кроме того, возобновятся полеты национальной авиакомпании Yemenia Airways из Саны. Столица, которая является крупнейшим городом страны, в настоящее время подконтрольна повстанцам.

С начала 2024 года количество контейнеровозов в Красном море сократилось на 90 процентов, что стало следствием продолжающихся ракетных обстрелов со стороны хуситов. Как отметили аналитики, серьезные проблемы с прохождением контейнеровозов возникли еще в конце 2023 года.

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