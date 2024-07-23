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16:08, 23 июля 2024Интернет и СМИ

Названы два недостатка Камалы Харрис

The Economist: Харрис имеет мало шансов на победу на выборах президента США
СюжетВыборы президента США 2024
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Nathan Howard / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис вряд ли сможет одержать победу на выборах главы государства из-за двух недостатков. Ее шансы возглавить Белый дом оценила британская газета The Economist.

Отмечается, что Харрис является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства. При этом, по мнению издания, она не такая харизматичная и наглая, как бизнесмен, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп. «Харрис с трудом удается импровизировать на выступлениях, что является одной из ключевых компетенций политиков», — назвали в материале ее недостаток.

Еще одним препятствием для ее победы на выборах могут стать сжатые сроки, в которые она должна будет провести свою кампанию. В статье напомнили, что в 2020 году ее попытка стать кандидатом в президенты страны от демократов потерпела крах. Как считают авторы материала, Харрис имеет мало шансов стать главой государства.

23 июля вице-президент США заявила, что планирует официально баллотироваться на выборы главы государства. Харрис подчеркнула, что готова «дать бой» Трампу.

21 июля Джо Байден объявил, что покидает предвыборную гонку. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру Харрис. При этом действующий американский лидер уточнил, что не уходит в отставку и будет работать до конца своего срока.

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      Олег Давыдов
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