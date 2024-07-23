Киркоров высказался о победе над Успенской в суде

Победивший Успенскую в суде Киркоров заявил, что за свои слова надо отвечать

Народный артист России Филипп Киркоров высказался о победе в суде над певицей Любовью Успенской. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Ко мне может быть какое угодно отношение, но за публичное оскорбление народного артиста России придется отвечать», — написал он. Киркоров отметил, что полученные деньги отправит на благотворительность.

По словам артиста, он подал в суд, чтобы напомнить, что «за свои слова и поступки надо отвечать». «Не все надо оценивать в деньгах, не в них счастье. А моя репутация дороже денег. Поэтому для меня важно было добиться правосудия! Чтобы Любовь Залмановна Успенская и другие особи впредь думали прежде, чем оболгать и оскорбить публично человека», — сказал певец.

Ранее адвокат Любови Успенской Елена Сенина порадовалась решению суда по иску Филиппа Киркорова. До этого певица, с которой Замоскворецкий суд Москвы взыскал почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова, предложила заплатить артисту мелочью.