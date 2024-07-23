Муцениеце призналась в романе с Кологривым

Агата Муцениеце подтвердила, что у нее был роман с Никитой Кологривым

Актриса Агата Муцениеце подтвердила, что у нее и звезды сериала «Слово пацана», актера Никиты Кологривого, был роман. Ее цитирует Telegram-канал «Звездач».

«На сто процентов с ним согласна: "Был роман. Но он как был, так и сплыл. Недолгий...". Никита супер, я считаю, он очень классный», — отметила артистка.

В апреле Никита Кологривый признался в романе с Агатой Муцениеце.

До этого стало известно, что Кологривый тайно встречался с Муцениеце во время съемок фильма «Я — медведь». Актриса не воспринимала эти отношения всерьез. Кроме того, об их романе узнала супруга Кологривого, после чего чета распалась. Сам Кологривый ранее отрицал эту информацию.

Позже жена Кологривого, артистка Александрина Питиримова заявила, что ни Муцениеце, ни любая другая женщина не является причиной разрыва пары, а появившиеся в сети слухи о романе Кологривого с актрисой — чья-то фантазия.