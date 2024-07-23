Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:56, 23 июля 2024Культура

Муцениеце призналась в романе с Кологривым

Агата Муцениеце подтвердила, что у нее был роман с Никитой Кологривым
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Агата Муцениеце подтвердила, что у нее и звезды сериала «Слово пацана», актера Никиты Кологривого, был роман. Ее цитирует Telegram-канал «Звездач».

«На сто процентов с ним согласна: "Был роман. Но он как был, так и сплыл. Недолгий...". Никита супер, я считаю, он очень классный», — отметила артистка.

В апреле Никита Кологривый признался в романе с Агатой Муцениеце.

До этого стало известно, что Кологривый тайно встречался с Муцениеце во время съемок фильма «Я — медведь». Актриса не воспринимала эти отношения всерьез. Кроме того, об их романе узнала супруга Кологривого, после чего чета распалась. Сам Кологривый ранее отрицал эту информацию.

Позже жена Кологривого, артистка Александрина Питиримова заявила, что ни Муцениеце, ни любая другая женщина не является причиной разрыва пары, а появившиеся в сети слухи о романе Кологривого с актрисой — чья-то фантазия.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили, что Байден готов ударить по России ядерным оружием. Когда и почему он может пойти на это?

      Россиянин отправился на СВО взамен сына

      Генерал ВСУ рассказал о нехватке личного состава на харьковском направлении

      Власти Германии назвали одно препятствие для раскрытия дела о подрыве «Северных потоков»

      Обнаружена польза средиземноморской диеты для детей

      Находящаяся под следствием бывшая российская чиновница попросилась на СВО

      Экс-замминистра российского региона осудят за получение взятки на миллионы рублей

      Стало известно о желании врачей запретить Исмаилову проводить бои

      Пловчиха посмеялась над условиями проживания на Кубке России. В Федерации плавания ей предложили снять жилье

      На Украине уличили депутата фракции Зеленского в отдыхе в Лондоне вместо командировок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше