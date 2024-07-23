На курорте Европы пообещали остановить «войны за лежаки»

На испанском курорте Кальп пообещали штрафовать занимающих лежаки туристов

На популярном курорте Европы — испанском городе Кальп в регионе Коста-Бланка — пообещали остановить «войны за лежаки». Об этом пишет таблоид The Mirror.

Туристов, занимающих лежаки до завтрака, предупредили, что им грозит штраф в размере 250 евро (около 23,9 тысячи рублей). Уточняется, что вещи, оставленные на шезлонгах до 09:30, конфискует полиция. За их получение на муниципальном складе придется заплатить.

Аналогичные меры будут применяться к отдыхающим, которые «резервируют» лежаки, отправляясь на обед и сиесту. «Зонтики, стулья или гамаки, которые остаются без присмотра более чем на три часа в течение дня, передадут на муниципальный склад», — говорится в сообщении городских властей.

В июне 2023 года тиктокерша побывала на испанском курорте Майорка и увидела, как европейцы устроили «войну за лежаки». Она сняла на видео отдыхающих, которые раскладывают свои полотенца на шезлонги и не убирают их целую неделю.