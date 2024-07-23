Названы три возможные причины крушения вертолета Robinson в российском регионе

СК: к крушению вертолета в Якутии могли привести ошибка пилота и неисправность

Возможными причинами крушения вертолета Robinson R44II в Якутии могли стать погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Версии катастрофы назвали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали в ведомстве, следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и взяли на обследование образцы топлива и масла, аварийный маяк, приборную панель и хвостовую балку судна, а также личные вещи находившихся на борту людей. Помимо этого, опрошены свидетели и назначены экспертизы.

Ранее СК предоставил «Ленте.ру» снимки с последствиями крушения вертолета. На кадрах видно разбросанные на камнях обломки судна.

О пропаже вертолета Robinson R44II в Якутии с пилотом и тремя пассажирами на борту стало известно 19 июля. В назначенное время пилот не вышел на связь. Поиски воздушного судна осложняли погодные условия, из-за чего их приходилось отменять. В результате борт обнаружили только 22 июля. Выживших в катастрофе нет.