Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:53, 23 июля 2024Россия

Названы три возможные причины крушения вертолета Robinson в российском регионе

СК: к крушению вертолета в Якутии могли привести ошибка пилота и неисправность

Кадр: страница «Восточное межрегиональное СУТ СК России» во ВКонтакте

Возможными причинами крушения вертолета Robinson R44II в Якутии могли стать погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Версии катастрофы назвали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали в ведомстве, следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и взяли на обследование образцы топлива и масла, аварийный маяк, приборную панель и хвостовую балку судна, а также личные вещи находившихся на борту людей. Помимо этого, опрошены свидетели и назначены экспертизы.

Ранее СК предоставил «Ленте.ру» снимки с последствиями крушения вертолета. На кадрах видно разбросанные на камнях обломки судна.

О пропаже вертолета Robinson R44II в Якутии с пилотом и тремя пассажирами на борту стало известно 19 июля. В назначенное время пилот не вышел на связь. Поиски воздушного судна осложняли погодные условия, из-за чего их приходилось отменять. В результате борт обнаружили только 22 июля. Выживших в катастрофе нет.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Рейдеры оградили Татьяну от мужа и детей». Кадыров заявил, что некие кавказцы отбирают Wildberries у семьи Бакальчук

      Упавшего во время полета парапланериста нашли бездыханным в российском регионе

      В России отреагировали на условие разморозки Венгрией помощи Украине

      Подполье заявило об ударе по военному аэродрому ВСУ в Николаевской области

      Девушка-пилот отправилась в полет над Ниагарским водопадом и не выжила

      Зеленский обсудил с военными возможность нанесения ударов за линию фронта

      В Петербурге выпускница попала под суд из-за нарушения на ЕГЭ

      Потушившего свечи в московском храме иностранца отправили на лечение

      Некоторых россиян призвали отказаться от холодных супов

      Фигуристка Алина Загитова исполнила откровенный танец в мини-шортах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше