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09:17, 23 июля 2024Спорт

Овечкин отреагировал на покушение на Трампа

Александр Овечкин назвал тупостью покушение на Дональда Трампа

Фото: Amber Searls / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отреагировал на покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Он высказался на канале Амирана Сардарова на YouTube.

Спортсмен назвал произошедшее тупостью. «Я не понимаю, как можно лишить жизни человека. Даже если ты его ненавидишь… Слава богу, что остался жив», — отметил Овечкин.

Игрок также рассказал, что не любит обсуждать политику в США. «У меня все мои друзья, реально, с кем я общаюсь, все республиканцы. Я ни одного демократа не знаю», — добавил Овечкин.

Покушение на жизнь Трампа было совершено 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы.

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      Алексей Гусев
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