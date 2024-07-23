Пловчиха посмеялась над условиями проживания на Кубке России. В Федерации плавания ей предложили снять жилье

Пловчиха Ефимова пожаловалась на условия проживания на финале КР

Российская пловчиха, многократная чемпионка мира Юлия Ефимова посмеялась над условиями проживания на Кубке России, который проходит в Екатеринбурге. Она опубликовала видео из коридора и комнаты, сопроводив его смехом. В Федерации плавания посоветовали недовольным спортсменам снять жилье в городе и отметили, что есть нормы, установленные министерством спорта.

Российская спортсменка пожаловалась на один туалет на две спальни

На видео, которое Ефимова опубликовала у себя в соцсетях, заметен коридор гостиничного комплекса и один из номеров. «Как Москва нас хорошо заселила», — говорит спортсменка и смеется.

Она отметила, что «сейчас уже хотя бы кровати раздвинули» и показала небольшую комнату с двумя кроватями. Ефимова также добавила, что спортсменам доступен один туалет на две спальни.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Спасибо! В моем пенсионерском-то возрасте», — добавила она.

В Федерации плавания отреагировали на комментарии Ефимовой

Глава Федерации плавания города Москвы Евгений Коротышкин заявил, что руководство делает все для лучшего размещения спортивных команд на соревнованиях.

«Есть нормы, установленные министерством, и мы не можем их поселить в пятизвездочный отель. Мы делаем все возможное, чтобы найти лучшие условия среди всех сборных команд», — сказал Коротышкин и добавил, что многие сборные завидуют командам из Москвы, так как Федерация всегда размещает их в лучших гостиницах.

Он также отметил, что если условия размещения не устраивают, можно снять жилье в городе. «Все, что выходит за рамки установленного финансирования, — за свой счет, пожалуйста, мы никогда не запрещали», — предложил он.

Глава Федерации плавания Москвы также заверил, что приедет на соревнования и проверит условия размещения.