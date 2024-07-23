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10:58, 23 июля 2024Спорт

Пловчиха посмеялась над условиями проживания на Кубке России. В Федерации плавания ей предложили снять жилье

Пловчиха Ефимова пожаловалась на условия проживания на финале КР

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская пловчиха, многократная чемпионка мира Юлия Ефимова посмеялась над условиями проживания на Кубке России, который проходит в Екатеринбурге. Она опубликовала видео из коридора и комнаты, сопроводив его смехом. В Федерации плавания посоветовали недовольным спортсменам снять жилье в городе и отметили, что есть нормы, установленные министерством спорта.

Российская спортсменка пожаловалась на один туалет на две спальни

На видео, которое Ефимова опубликовала у себя в соцсетях, заметен коридор гостиничного комплекса и один из номеров. «Как Москва нас хорошо заселила», — говорит спортсменка и смеется.

Она отметила, что «сейчас уже хотя бы кровати раздвинули» и показала небольшую комнату с двумя кроватями. Ефимова также добавила, что спортсменам доступен один туалет на две спальни.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Спасибо! В моем пенсионерском-то возрасте», — добавила она.

В Федерации плавания отреагировали на комментарии Ефимовой

Глава Федерации плавания города Москвы Евгений Коротышкин заявил, что руководство делает все для лучшего размещения спортивных команд на соревнованиях.

«Есть нормы, установленные министерством, и мы не можем их поселить в пятизвездочный отель. Мы делаем все возможное, чтобы найти лучшие условия среди всех сборных команд», — сказал Коротышкин и добавил, что многие сборные завидуют командам из Москвы, так как Федерация всегда размещает их в лучших гостиницах.

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Он также отметил, что если условия размещения не устраивают, можно снять жилье в городе. «Все, что выходит за рамки установленного финансирования, — за свой счет, пожалуйста, мы никогда не запрещали», — предложил он.

Глава Федерации плавания Москвы также заверил, что приедет на соревнования и проверит условия размещения.

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