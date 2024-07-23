Раскрыт секрет тренировок для рук звезды «Марвел»

Фитнес-тренер Софья Бычкова раскрыла секрет тренировок для рук австралийского актера, звезды киновселенной «Марвел» Криса Хемсворта. Его слова приводит «Чемпионат».

Главным в комплексе является табата-тренировка — высокоинтенсивный комплекс упражнений, выполняемый с обязательными паузами между циклами и с максимальным количеством повторений. Отмечается, что одним из важнейших упражнений комплекса является подъем гантели.

Тренироваться необходимо 28 дней подряд, чередуя комплексы различных упражнений. При этом важно сочетать тренировки для рук с другими видами активности, чтобы не нарушать «спортивный баланс».

Ранее блогер Aseel Soueid раскрыл секрет идеального пресса нападающего сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Блогер рекомендовал провести комплексную тренировку, которая состоит из четырех суперсетов и 10 различных упражнений.