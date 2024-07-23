Российские ракетные комплексы совершили маневры в Марий Эл

Минобороны: ПГРК «Ярс» совершили маневры в Марий Эл

Подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» Йошкар-Олинского ракетного соединения совершили маневры на маршрутах боевого патрулирования в Марий Эл. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

Длина маршрута ПГРК — до ста километров. Задачи расчетов — прохождение маршрута, отработка вопросов рассредоточения боевых машин, смена позиций, организация маскировки и боевого охранения. «Также стратегические ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам», — уточнили в военном ведомстве.

Ранее Минобороны показало маневры «Ярсов» в ходе плановых учений в Тейковском и Иркутском соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

В декабре 2023 года командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что в России ведется разработка нового мобильного ракетного комплекса стратегического значения, который должен сменить «Ярс».