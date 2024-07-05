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11:29, 5 июля 2024Наука и техника

Маневры «Ярсов» показали на видео

Минобороны показало маневры пусковых установок ПГРК «Ярс»

Пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» выполняют интенсивные маневренные действия в ходе плановых учений в Тейковском и Иркутском соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Соответствующий ролик показало Минобороны России в Telegram.

На видео видно движение машин из состава комплекса. «Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" выполняют мероприятия по совершению маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций и их инженерным оборудованием, организации маскировки и боевого охранения», — говорится в сообщении.

Также ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.

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В апреле с полигона Капустин Яр произвели успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового комплекса.

В декабре командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что в России ведется разработка нового мобильного ракетного комплекса стратегического значения, который должен сменить «Ярс».

ЖЗЛ
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