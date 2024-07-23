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16:49, 23 июля 2024Интернет и СМИ

Соратник блогерши МотоТани рассказал о последних минутах ее жизни

Глава «МотоМосквы» Иванов: после аварии МотоТаня сделала пару шагов и упала

Кадр: @motoTanya / YouTube

Руководитель объединения «МотоМосква», соратник блогерши Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, Андрей Иванов рассказал о последних минутах ее жизни. Его слова приводит KP.RU.

«МотоТаня в момент аварии была одета в полную экипировку. В момент удара у нее слетел шлем, поэтому она получила серьезные травмы. Она упала с мотоцикла, поднялась и пошла к своему байку», — рассказал он. Иванов уточнил, что после этого Озолина сделала еще пару шагов и упала.

Руководитель «МотоМосквы» подчеркнул, что блогерша на высоком уровне обладала навыками вождения мотоцикла.

Ранее о гибели МотоТани высказался ее отец. Он заявил, что узнал о произошедшем от мужа Озолиной.

До этого сообщалось, что Озолина попала в аварию из-за турецкого мотоциклиста Онура Обута. Он врезался в мотоцикл МотоТани, и оба водителя влетели в отбойник, из-за чего блогерша ударилась головой. Она скончалась до приезда скорой помощи. Обута доставили в больницу в тяжелом состоянии.

МотоТаня приобрела свой первый мотоцикл в 2014 году. В 2015 году она стала выкладывать видео и фото на нем, благодаря чему стала известна в России и за ее пределами.

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