Стало известно возможное наказание для виновника ДТП с участием МотоТани

Байкеру Обуту, из-за которого погибла МотоТаня, может грозить до 6 лет тюрьмы

Турецкому байкеру Онуру Обуту может грозить тюремное заключение из-за смертельного ДТП с участием блогерши Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня. О возможном наказании для виновника происшествия стало известно Shot.

Отмечается, что Обуту могут предъявить обвинение по статье 85 Уголовного кодекса Турции. Максимальное наказание по ней составляет шесть лет тюрьмы. По словам турецких юристов, суд может назначить байкеру минимальное наказание — два года условного срока.

Также, подчеркивает издание, в случае, если Обут не будет нарушать закон в течение пяти лет, то сведения о судимости удалят из его личного дела.

Ранее соратник МотоТани Андрей Иванов рассказал о последних минутах ее жизни. Он заявил, что после столкновения с Обутом она прошла несколько шагов и упала.

О смертельной для МотоТани аварии стало известно ранее 23 июля. Сообщалось, что Обут врезался в нее на своем мотоцикле, после чего оба водителя влетели в отбойник. Блогерша ударилась головой и не выжила. Байкер же был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

