Тренер назвал способ сжечь 1000 калорий за сутки

Фитнес-тренер ТиДжей Ментус назвал способ сжечь 1000 калорий за сутки. Его слова приводит Men Today.

Ментус посоветовал два часа заниматься силовой тренировкой и два часа бегать, что сожжет ровно тысячу калорий. При этом он подчеркнул, что количество времени, необходимого для сжигания тысячи калорий, сильно различается в зависимости от типа телосложения, возраста и уровня физической подготовки.

Кроме того, можно выполнить высокоинтенсивную интервальную тренировку. Она включают в себя чередование всплесков высокоинтенсивных упражнений и периодов отдыха или более низкой интенсивности.

Ранее фитнес-тренер Ирина Ротач перечислила упражнения, которые помогут ускорить похудение. Специалист посоветовала делать приседания с махами, отжимания с усложнением и берпи.