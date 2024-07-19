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16:45, 19 июля 2024Спорт

Тренер назвала способы получить подтянутое тело без спортзала

Фото: muse studio / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала способы получить подтянутое тело без спортзала. Ее слова приводит Men Today.

«Если вы хотите привести себя в форму, то вам действительно для начала нужно позаботиться о своем рационе, а именно — создать в нем дефицит калорий. То есть тратить больше энергии, чем потребляете», — заявила эксперт. Она объяснила, что от правильного рациона будет зависеть 70 процентов успеха.

Ускорить прогресс и улучшить результат помогут тренировки. Ротач посоветовала включить в занятия следующие упражнения: Джампер Джек, скалолаз, подъем ноги, планка с переходом на локти, бег на месте, супермен, V-скручивания, велосипед и выпады с подъемом коленей.

Ранее Ротач перечислила упражнения, которые помогут ускорить похудение. Специалист посоветовала делать приседания с махами, отжимания с усложнением и берпи.

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