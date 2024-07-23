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01:48, 23 июля 2024Спорт

УЕФА исключил украинский клуб из Лиги Конференций

УЕФА исключил украинский «Днепр-1» из Лиги Конференций

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил украинский клуб «Днепр-1» из числа участников Лиги Конференций. Об этом говорится на сайте организации.

«Признать матч Лиги конференций УЕФА 2024/25 между ФК "Академия Пушкаша" и СК "Днепр-1", который должен был состояться 1 августа 2024 года, несостоявшимся по вине СК "Днепр-1" (который, таким образом, считается проигравшим матч со счетом 3:0) в связи с тем, что матч не состоялся», — говорится в сообщении.

Аналогичное решение принято и в отношении матча, формальным хозяином которого должен был стать «Днепр-1». В нем так же украинской команде засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) отложила решение о возможном отстранении Израиля от участия в турнирах до окончания Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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      Евгений Силаев
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