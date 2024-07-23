В МИД рассказали о будущем отложенного договора о сотрудничестве с Ираном

Руденко: РФ и Иран завершили подготовку договора о всеобъемлющем сотрудничестве

Российская Федерация и Иран завершили подготовку проекта договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве, подписание документа состоится в скором времени. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает ТАСС.

«В ходе состоявшихся в Москве 21 июня весьма продуктивных консультаций экспертов правовых и территориальных подразделений МИД двух стран удалось финализировать его текст. По их итогам условлено о запуске внутригосударственных процедур, необходимых для подготовки договора к подписанию в рамках одного из ближайших двусторонних контактов на высшем уровне», — рассказал высокопоставленный дипломат.

Руденко также высказал надежду, что финальное подписание документа станет «по-настоящему историческим событием».

Ранее в МИД России сообщали, что работа над российско-иранским договором о сотрудничестве была приостановлена из-за подготовки Тегерана к внеочередным президентским выборам.

9 июля избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным также выразил готовность подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой.