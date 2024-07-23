Фигуристка Камила Валиева заявила, что рада участвовать в шоу Татьяны Навки

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала возвращение на лед после решения о дисквалификации. Ее слова приводит ТАСС.

Спортсменка заявила, что безумно рада участвовать в шоу Татьяны Навки. Она выразила надежду, что дальше ей будет только лучше. «Я хочу сказать большое спасибо коллективу, потому что это самые добрые, лучшие люди, с которыми я могла вернуться на лед», — подчеркнула Валиева.

Валиева впервые после дисквалификации вышла на лед 22 июля. 18-летняя спортсменка выступила в главной роли в шоу «Руслан и Людмила». Мероприятие прошло в Сочи.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за дисквалификации фигуристку лишили золота Игр-2020 в командных соревнованиях, а также титулов чемпионки России и Европы.