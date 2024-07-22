Валиева впервые после дисквалификации вышла на лед

Фигуристка Камила Валиева впервые после дисквалификации вышла на лед в шоу Навки

Российская фигуристка Камила Валиева впервые после дисквалификации вышла на лед в шоу Татьяны Навки. Об этом сообщает РИА Новости.

18-летняя спортсменка выступает в главной роли в шоу «Руслан и Людмила». Мероприятие проходит в Сочи.

Ранее Валиева снялась в рекламе шашлыка. В ролике спортсменка стояла у мангала и переворачивала мясо, насаженное на шампуры.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за дисквалификации фигуристку лишили золота Игр-2020 в командных соревнованиях, а также титулов чемпионки России и Европы.