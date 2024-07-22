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20:48, 22 июля 2024Спорт

Валиева впервые после дисквалификации вышла на лед

Фигуристка Камила Валиева впервые после дисквалификации вышла на лед в шоу Навки

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Российская фигуристка Камила Валиева впервые после дисквалификации вышла на лед в шоу Татьяны Навки. Об этом сообщает РИА Новости.

18-летняя спортсменка выступает в главной роли в шоу «Руслан и Людмила». Мероприятие проходит в Сочи.

Ранее Валиева снялась в рекламе шашлыка. В ролике спортсменка стояла у мангала и переворачивала мясо, насаженное на шампуры.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за дисквалификации фигуристку лишили золота Игр-2020 в командных соревнованиях, а также титулов чемпионки России и Европы.

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